Fernanda Trujillo representará a México en el Campeonato Mundial Pista Junior UCI 2025

La ciclista representante de Nuevo León, Sofía Arreola, continúa rodando con podios en el circuito nacional de Estados Unidos, en carreras de ruta y pista, al adjudicarse el segundo lugar en la Tyson Cup, celebrada en Colorado.

Arreola, quien en la temporada 2025 ha repuntado en su carrera como seleccionada mexicana y en justas del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional, se colgó la presea de plata en la prueba de omnium.

La integrante del equipo estadounidense, Twenty28 Pro Cycling, ganó la plata en el Campeonato Panamericano Elite Asunción 2025 y el mismo sitio en la "Summer Slam" (de la Unión Ciclista Internacional, en julio) celebrada en el Velo Sports Center, próxima casa de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

En Apeldoorn, Países Bajos, la regiomontana Fernanda Trujillo, una campeona de la Olimpiada Nacional, entrará en acción en el Campeonato Mundial de Pista Junior UCI 2025.