Super Bowl 2026: Seahawks buscan revancha ante Patriots en Santa Clara

Super Bowl 2026: ¿Qué equipos juegan por el título de la NFL?

El Super Bowl 2026 ofrece un partido de revancha entre los equipos Seattle Seahawks y New England Patriots, el domingo 8 de febrero, con el título de la NFL en disputa.

Se trata de una revancha de uno de los Super Bowls más memorables de la historia reciente, celebrado en 2015.

En esa cita, los Patriots ganaron 28-24 a Seahawks después de que Malcolm Butler interceptó un pase de Russell Wilson en la yarda uno en el último minuto.

Tiempo de revancha para Seahawks vs Patriots en el Super Bowl 2026

El Super Bowl 2026, Seahawks vs Patriots tiene como favorito al equipo de Seattle, pero Nueva Inglaterra busca establecer un nuevo récord con su séptima victoria en el gran juego. Liderado por Drake Maye, el entrenador Mike Vrabel y una defensa sofocante, Patriots retará a los pronósticos en busca del título de la NFL.