Newcastle vence 2-1 a Fulham: Raúl Jiménez fue titular

El Newcastle, vigente campeón de la Copa de la Liga inglesa, logró una victoria agónica de 2-1 ante el Fulham, equipo en el que milita el mexicano Raúl Jiménez, quien fue titular y disputó los 90 minutos en el duelo celebrado en St. James´ Park. Con un gol en los minutos finales, las Urracas sellaron su pase a las Semifinales de la Carabao Cup, dejando en el camino a unos Cottagers que compitieron hasta el último suspiro.

El encuentro fue intenso desde el arranque. Newcastle, impulsado por su afición, asumió el protagonismo y encontró recompensa temprano, cuando Yoane Wissa aprovechó un error del arquero visitante para abrir el marcador. Sin embargo, el Fulham no tardó en reaccionar y, tras una buena jugada colectiva, Sasa Lukic igualó el partido, silenciando momentáneamente el estadio y confirmando que el duelo estaba lejos de resolverse.

Durante el primer tiempo, Raúl Jiménez tuvo un rol clave en el funcionamiento del Fulham. El delantero mexicano no solo presionó la salida rival, sino que también colaboró en labores defensivas, destacando una barrida oportuna para cortar el peligro cuando Newcastle dominaba el cierre de la primera mitad.

En la segunda parte, el partido se volvió más cerrado y físico. Fulham resistió largos tramos del asedio local, con Lecomte como figura bajo los tres palos, mientras Jiménez intentaba generar espacios y provocar errores en la zaga rival. Incluso estuvo cerca de conectar un centro peligroso que pudo cambiar la historia, pero el balón se le fue largo ante la salida del guardameta.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a la definición por penales, Newcastle encontró el gol del triunfo. En tiempo agregado, Lewis Miley se anticipó en el primer poste y conectó un remate de cabeza que desató la locura en St. James´ Park y sentenció el 2-1 definitivo.

En los últimos instantes, Fulham se volcó al ataque con todo, buscando el empate que forzara la tanda desde los once pasos, pero la defensa local y el arquero de las Urracas respondieron con seguridad para conservar la ventaja.

Con este resultado, Newcastle avanza a las Semifinales de la Copa de la Liga inglesa, reafirmando su condición de campeón defensor, mientras que el Fulham de Raúl Jiménez se despide con la frente en alto, tras un partido competitivo en el que vendió cara la eliminación y estuvo a minutos de llevar el duelo a una definición dramática.