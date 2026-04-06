Neymar se opera la rodilla para mejorar su estado físico: Santos FC

Durante el reciente parón por la fecha FIFA, Neymar, estrella brasileña del Santos FC, decidió someterse a una operación regenerativa en la rodilla con el objetivo de acelerar su recuperación y mejorar su estado físico de cara al Mundial 2026. La intervención se realizó estratégicamente para no interferir con el calendario competitivo de su club y se centra en fortalecer la articulación que ha causado molestias en los últimos meses.

El procedimiento consistió en un tratamiento con plasma rico en plaquetas, terapia regenerativa que utiliza la propia sangre del jugador para estimular la curación de microlesiones y fortalecer los tejidos articulares. Según el técnico de Santos, esta técnica busca reducir inflamaciones crónicas y mejorar la estabilidad de la rodilla, con la expectativa de que Neymar pueda afrontar los próximos torneos —Brasileirão, Copa Sudamericana y Copa de Brasil— en óptimas condiciones físicas.

La cirugía llega en un momento delicado, ya que Neymar no ha sido convocado recientemente por el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, debido a dudas sobre su estado físico. Con la convocatoria final para la Copa del Mundo a pocas semanas de anunciarse, el jugador busca enviar una señal de compromiso al cuerpo técnico y demostrar que puede volver al máximo nivel.

Actualmente, Neymar avanza en su recuperación con sesiones intensivas de fuerza, velocidad y resistencia diseñadas para ponerlo en forma lo antes posible. Su participación en los próximos torneos y su inclusión en la lista definitiva de Brasil dependerán de que alcance plena recuperación y pueda convencer al cuerpo técnico de su selección.