Gigantes A avanza a la final tras vencer 20-0 a Sultanes en AHMSA

Gigantes "A" dio el primer paso rumbo a la final de la categoría 13-14 años del Béisbol Ribereño, luego de blanquear a Sultanes por pizarra de 20 carreras a 0, en encuentro de playoffs celebrado ayer en el Deportivo AHMSA.

El triunfo tuvo como una de sus principales figuras a Nico Obregón, quien lució en gran forma sobre el montículo al trabajar tres entradas sin admitir anotación. El serpentinero de los colosos permitió apenas un imparable, otorgó cinco bases por bolas y recetó cuatro chocolates para apuntalar la blanqueada.

Sultanes sufrió con el descontrol de su staff de pitcheo y, pese a que admitió solamente dos imparables, concedió un total de 20 bases por bolas que se reflejaron en el score. Luis Ramos cargó con la derrota tras una breve apertura de una entrada y un tercio, en la que recibió nueve anotaciones; Santiago Esquivel le siguió con dos tercios de labor y siete carreras permitidas, mientras que Cristo Castro aceptó cuatro rayitas en un tercio de entrada.

Sin conectar imparable, Gigantes "A" fabricó cuatro carreras en el fondo del primer episodio para tomar la delantera, luego añadió ocho rayitas en la segunda entrada, nuevamente aprovechando el descontrol rival. En la tercera tanda, los colosos le pusieron el cerrojo al triunfo con otro rally de ocho carreras, ahora con doblete de Roberto Salas que produjo dos anotaciones y sencillo de Iker Reyes, quien remolcó una más para sellar el contundente resultado.