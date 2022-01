No se imagina una vida lejos de las canchas

MONCLOVA.- La ciudad de Monclova, Coahuila es cuna de grandes deportistas, a diario van surgiendo nuevos talentos, otros ya tienen una carrera realizada donde sus mejores momentos los vivieron en una etapa profesional o semiprofesional, pero el estilo de vida no cambia y viven enamorados de la disciplina que practican, tal es el caso de Javier Alberto Martínez Ibarra, oriundo de Monclova a sus 27 años sigue luciendo su talento nato por el basquetbol.

El amor por dicha disciplina surgió en inspiración de su señor padre, quien con el paso de los años le ha inculcado la práctica del basquetbol, además de haberlo llevado desde su etapa infantil a juegos del circuito profesional de México.

Sus mayores retos en el inicio del mundo deportivo

Mi mayor obstáculo cuando comencé a practicar basquetbol fue el sobre peso, junto a ello se presentó un accidente donde tuve muchas quemaduras de tercer grado a los 12 años, pero todo eso fue una inspiración para seguir adelante.

Entrenadores en el camino de Javier

Mis entrenadores que más recuerdo primero que todos es mi entrenador de vida, mi señor padre, el señor Milo Martínez, profesor Blackaller del instituto La Salle, también el maestro Marcos de Ramos Arizpe, no recuerdo su apellido, pero hasta la fecha nos sigue aconsejando, recuerdo al coach Óscar Yander de Durango, Olaguer Banda, Javier Días un entrenador español, alguien que marcó un antes y un después fue Mike Smith de Estados Unidos, a la postre comencé a formar mi propio camino.

Situaciones complicadas del basquetbol

Siempre hay situaciones complicadas, una de ellas son las lesiones, actualmente estoy cruzando por una de ellas, algo que recuerdo muy bien es no haber quedado en un selectivo, un try-out, estuve tres meses sin interrumpir probando con una universidad de Estados Unidos donde desafortunadamente no pude quedar, pero fue una experiencia el estar participando con una institución afiliada a la NCAA.

Los éxitos de Javier Martínez Ibarra

De manera cronológica puedo comentar que uno de los que más recuerdo fue haber participado con selección en un estatal a la edad de 12 después de haber tenido un complicado accidente por quemaduras, otro de mis logros fue cuando comencé a tocar el aro y clavar el balón entre los 13 y 15 años.

Ganarme el respeto de jugadores foráneos y el haber participado un torneo nacional quedando en tercer lugar, además de obtener el reconocimiento en su momento como uno de los mejores jugadores en la ciudad y el estado.

Planes del basquetbolista

Mis planes son muchos para esta disciplina, mi mayor visión es poner a Monclova en el mapa de basquetbol, otro de los planes que me gustaría concretar es tener un equipo profesional en la ciudad y otra es proyectar a los jóvenes que tenemos en la academia Ballers para que paguen sus estudios mediante una beca deportiva esto es algo en lo que ya estamos trabajando.

La recomendación de Javier a la práctica de este deporte

Recomiendo jugar basquetbol porque es un deporte muy divertido y de mucha destreza, quien busca ser de alto rendimiento puede lograrlo jugando esta disciplina te ayuda mucho a desarrollarte físicamente, mentalmente y te mantiene saludable.

"Finalmente quiero agradecer a todas las personas que se han cruzado en mi trayecto deportivo, a los que me impulsaron, también a los que no creyeron en mí, en especial al señor Alfredo Vázquez director del auditorio que nos ha dado todas las facilidades con el proyecto Ballers, a mi esposa que me apoya al diario, mi padre, mi hermano, toda mi familia y amigos, me siento muy contento de poder compartir un poco de mi trayecto deportivo y vamos a seguir en las canchas hasta el último día de mi vida", finalizó Javier Martínez Ibarra.