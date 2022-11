"No se necesita en este momento"Wayne Rooney se lanza contra CR7

Pese a que Cristiano Ronaldo es actualmente una de las variantes ofensivas que dispone Erik ten Hag esta temporada en el Manchester United, no es una campaña agradable para el astro portugués. Tuvo la intención de irse de Old Trafford en el último mercado de pases pero no consiguió un equipo acorde a sus pretensiones y terminó quedándose para ser relegado mayormente a la suplencia. Y como si fuera poco, le llueven críticas de jugadores emblemáticos del club inglés.

Uno de los ex futbolistas que atacó duramente a CR7 fue su ex compañero Wayne Rooney, leyenda de los Diablos Rojos, con quien compartió equipo durante su primera etapa en la institución. En una entrevista para talkSPORT, Rooney ha sido muy crítico contra Cristiano por haber querido marcharse antes de comenzar la competencia y por sus pobres actuaciones este curso.

Al ser consultado sobre si el Manchester United rendía mejor con Ronaldo en el campo, Wayne Rooney fue contundente en su respuesta: “No, no lo creo”. Posteriormente, explicó que su actitud del arranque de la temporada no debió ser aceptada por el equipo.

“Creo que las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada son inaceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no lo aceptaría. Roy no lo aceptaría en absoluto”, dijo el ex futbolista inglés de 37 años, quien actualmente es entrenador del DC United de la Major League Soccer (MLS), equipo en el que jugó sobre el final de su carrera.

Pero la crítica de Wayne Rooney no se detuvo ahí. También opinó que Cristiano Ronaldo debería agachar la cabeza y trabajar en silencio a la espera de una oportunidad, para evitar transformarse en una molestia en el proceso de reconstrucción: “Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento, cuando está tratando de reconstruir. Para Cristiano, solo hay que bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un activo. Si no lo hace, se convertirá en una distracción no deseada”.

Por otra parte, Rooney también se tomó el trabajo de analizar la gestión de Erik ten Hag en el banquillo del Manchester United y elogió el estilo que ha mostrado el equipo en sus actuaciones más recientes. “Creo que Ten Hag lo ha hecho muy bien. Ha llegado y ha imprimido su autoridad al equipo, y por primera vez en dos o tres años estoy empezando a ver una identidad en el Manchester United que no había visto en los últimos dos o tres años. Es el hombre adecuado para el puesto. Creo que llevará tiempo, pero es un verdadero paso en la dirección correcta para terminar entre los cuatro primeros y volver a jugar la Champions League”, valoró.

INFOBAE