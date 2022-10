Nogaleros se impone ante Old School

MONCLOVA. - La Liga Master de 40 y Mayores tuvo gran actividad durante el sábado, el representativo de Nogaleros consiguió un triunfo importante en contra de sus rivales de Old School, el marcador final fue de 60-28.

Al silbatazo inicial de las acciones los de Old School atacaron primero sin encontrar el aro rival, mientras tanto los contrincantes no cedieron ventaja alguna y terminaron ganando 10-7, en el siguiente cuarto los del nogal nuevamente se pusieron al frente 19-3, los mejores canasteros por los ganadores fueron César Flores, Edmundo Galindo y Juan Sánchez.

Los de Old School siguieron peleando contra los Nogaleros, pero no pudieron alcanzar más que 18 puntos, mismos que no fueron suficientes para ganar, lograron encestar para evitar ser blanqueados Juan Martínez, Sergio Campos, Vicente y Zapata Librado.