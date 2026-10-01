Necaxa logra victoria ante Colonia Borja: 3-1 en Liga Master-Oro-Platino

Pese a encarar buena parte del cotejo con 10 hombres tras la expulsión de José Juan Rivera, el Necaxa sacó un valioso triunfo como visitante ante la Colonia Borja, rival al que venció por marcador de 3-1, al enfrentarse en la novena fecha de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

La escuadra necaxista buscó el desquite tras la derrota sufrida en la jornada anterior y lo logró de la mano de Jesús Abundis, quien firmó un par de anotaciones en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos para dirigir el triunfo, el miércoles por la tarde.

Reynaldo Orozco se sumó a la causa de los rayos con un tanto que valió para ponerle el cerrojo al resultado, mientras que la oncena fronterense contó con un solitario gol de Angel Fajardo para salvar la honrilla. El triunfo catapultó al Necaxa de Estancias al cuarto puesto de la tabla con 19 puntos, a la vez que la Borja se quedó con 13 unidades.

SE ENRACHA LA FIORE. El equipo de Fiorentina ligó su segundo triunfo de la campaña después de vencer al Independiente de Monclova por la mínima diferencia de 2 goles contra 1, en otro encuentro de la octava jornada.

Gustavo Ramos y Plácido Mancilla firmaron las anotaciones con las que la Fiore se adjudicó los 3 puntos tras un reñido duelo sobre la cancha de la colonia Hidalgo, a la vez que los independentistas descontaron por medio de Eduardo Tovar.