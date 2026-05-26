Notaría Maldonado se impone a Polonia: 3-1 en la Liga de Fútbol

La escuadra de Notaría Maldonado se afianzó en zona de clasificación dentro de la categoría 48 años y más de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino, tras imponerse ante el Polonia con un claro marcador de 3-1 en duelo que libraron el fin de semana, dentro de la jornada 12.

Los notarios ejercieron una clara superioridad desde los primeros minutos de juego sobre la cancha de la Unidad Deportiva, y no tardaron en reflejar dicha condición en el tanteador. Arnoldo Maldonado se encargó de abrir el marcador y Pedro Flores se hizo presente con un par de anotaciones para consumar la ventaja, mientras que por los polacos, Roberto Ancira respondió con el gol del descuento.

La victoria escaló Notaría Maldonado al cuarto puesto de la tabla general y con un lugar casi asegurado en la liguilla, con una suma de 22 puntos, mientras que el Polonia cayó al noveno lugar con 18 unidades.

En otro partido disputado dentro de la doceava fecha, los Tecolos de la Colonia Borja se agenciaron un valioso triunfo ante la oncena de Abogados por marcador de 2-1, en el campo de la colonia Mezquital. Jesús Abundis y José Esquivel se apuntaron los goles que guiaron a los emplumados al triunfo, a la vez que los juristas contaron con un solitario tanto de José Hernández para acortar la diferencia en los cartones definitivos.