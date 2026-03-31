Juventus cae 4-1 ante Notaría Maldonado en la Premier Plus

El conjunto de Notaría Maldonado hilvanó su segunda goleada en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol, tras vencer a un diezmado Juventus por holgada diferencia de 4-1 en cotejo que sostuvieron el pasado domingo, dentro de la jornada 13.

Después de la victoria de 4-0 conseguida ante Miravalle en la fecha anterior, los notarios mantuvieron el ritmo futbolístico y la contundencia para firmar otro póker de goles frente a la Juve, consiguiendo su quinto triunfo de la campaña.

José Galván se encargó de abrir el marcador con un gol que cayó en los primeros minutos del partido; después apareció Miguel Alemán para ampliar la diferencia, mientras que Johan Velázquez y Alan Martínez convirtieron en la parte complementaria para resolver una abultada victoria.

A su vez, el Juventus aprovechó una de las pocas oportunidades que generó en el área contraria y consiguió el descuento en la segunda mitad del partido, con un solitario tanto firmado por Andy Zavala.

Con esta victoria, la escuadra de Notaría Maldonado llegó a 16 unidades y se acercó a la zona de clasificación, a la vez que la Juve se estancó con 6 puntos en el penúltimo lugar de la tabla.