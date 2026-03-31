Rec Producciones gana 6-2 a Coyotes Borja en Frontera

El equipo de Rec Producciones ejerció una clara superioridad en la cancha y la reflejó en el marcador con un holgado 6-2 sobre Coyotes Borja, para sumar su primera victoria en la categoría Primera "A" de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

En partido que participó en la segunda jornada, el pasado domingo, las águilas encontraron un gol temprano para tomar el dominio del partido y enfilarse al triunfo. El cronómetro no había alcanzado los 5 minutos de juego cuando Obed Ríos anotó el primer gol, adelantando a Rec.

Después se sumaron Luis Cázares, Gamaliel Escalante, Mario Amaya, Ronaldo Salazar y por último Roberto Reyes, quienes anotaron un gol cada uno para darle tintes de goleada al resultado.

Por su parte, los Coyotes alcanzaron a acortar la desventaja gracias a una certera actuación de Yosimar García, quien dio muestra de su efectividad frente al arco al firmar un par de anotaciones, siendo el jugador más destacado de la manada.

Tras esto, Rec Producciones suma 4 unidades luego de empatar y ganar en la parte inicial del Torneo Apertura 2026, en tanto los Coyotes de la colonia Borja cargaron con su segunda derrota.