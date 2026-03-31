Rayadas se mantiene invicta y lidera la Liga MX Femenil: 36 puntos

La Liga MX Femenil Clausura 2026 entra en su momento más emocionante. A falta de solo tres jornadas, la tabla comienza a definir quiénes llegarán como favoritas a la Liguilla... y quiénes pelearán hasta el último suspiro por un boleto.

Rayadas, un líder imparable

Monterrey no solo es líder: es dominante. Las Rayadas se mantienen en la cima con 36 puntos y sin conocer la derrota, confirmando su candidatura al título.

Su victoria clave ante Pachuca en esta jornada no solo reafirmó su liderato, sino que también las convirtió en el primer equipo clasificado a la Liguilla.

El equipo regio ha construido su éxito con equilibrio: defensa sólida, ataque efectivo y una constancia que ningún otro club ha logrado igualar.

América y Toluca no se rinden

Detrás de Rayadas, la batalla está lejos de terminar. América marcha segundo con 33 puntos, tras un triunfo crucial ante Tigres. Toluca es tercero con 31 unidades, impulsado por una ofensiva letal.

Ambos equipos siguen presionando y esperando cualquier tropiezo del líder para acortar distancias.

Así se mueve la parte alta de la tabla

Después de 14 jornadas, así luce el top del torneo:

Rayadas – 36 pts

América – 33 pts

Toluca – 31 pts

Pachuca – 30 pts

Tigres – 30 pts

Chivas – 28 pts (con un partido pendiente)

La diferencia es mínima, y cualquier error puede cambiar completamente el panorama rumbo a la fase final.

Jornada 14: resultados que movieron todo

La fecha dejó partidos intensos y resultados clave:

América sorprendió a Tigres

Rayadas venció a Pachuca

Toluca ganó con un partidazo ante Mazatlán

Cruz Azul goleó y se metió a la pelea

Querétaro logró su primera victoria del torneo

Cada resultado tuvo impacto directo en la tabla, haciendo que la competencia sea más cerrada que nunca.

La lucha por el gol también arde

En lo individual, el espectáculo tampoco decepciona. La francesa Eugenie Le Sommer (Toluca) lidera la tabla de goleo con 17 tantos, seguida por:

Diana Ordóñez (Tigres) – 14

Charlyn Corral (Pachuca) – 12

Su rendimiento ha sido clave para mantener a Toluca en la pelea por los primeros lugares.

Recta final: todo por definirse

Con solo tres jornadas restantes, el torneo entra en fase crítica:

Rayadas busca cerrar como líder invicto

América y Toluca presionan por el primer lugar

Equipos como Cruz Azul, Pumas y Juárez pelean por el último boleto a Liguilla

La Liga MX Femenil no solo está competitiva... está impredecible.