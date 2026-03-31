Martes de definiciones: se reparten los últimos boletos al Mundial 2026

Este martes será clave rumbo a la Copa del Mundo 2026, ya que en un periodo de nueve horas quedarán definidos los últimos seis equipos clasificados. Los encuentros se dividirán entre los repechajes de Europa y los duelos intercontinentales que tendrán como sede territorio mexicano.

En el continente europeo se disputarán cuatro finales de repesca en distintas sedes previamente establecidas desde el sorteo realizado en noviembre, sin intervención del ranking FIFA. Uno de los enfrentamientos más destacados será el de Italia ante Bosnia y Herzegovina, donde el conjunto italiano intentará regresar a un Mundial tras ausentarse en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022. Su rival busca apenas su segunda participación en la historia, luego de haber estado en Brasil 2014.

Otro duelo atractivo será el de Suecia frente a Polonia, considerado uno de los más equilibrados de la jornada. Los suecos llegan impulsados por su desempeño reciente, mientras que Polonia aspira a disputar su décima Copa del Mundo. Este choque también revive el antecedente del repechaje anterior en el que los polacos salieron victoriosos.

Kosovo y Turquía protagonizarán un enfrentamiento con tintes históricos. Kosovo está cerca de lograr su primera clasificación a un torneo internacional absoluto, mientras que Turquía intenta volver a una Copa del Mundo tras una larga ausencia desde 2002, cuando alcanzó el tercer lugar.

Por su parte, Chequia y Dinamarca disputarán un partido clave que definirá al rival europeo de México en la fase de grupos. Los checos buscan romper una sequía mundialista que se extiende desde 2006, mientras que Dinamarca pretende asegurar su tercera participación consecutiva.

En México también habrá actividad decisiva. En Guadalajara, Jamaica se enfrentará a la República Democrática del Congo por uno de los boletos intercontinentales. Los caribeños intentan regresar a un Mundial tras su única participación en 1998, mientras que el conjunto africano busca su segunda aparición histórica.

Finalmente, en Monterrey se conocerá al último clasificado cuando Irak y Bolivia se midan en el duelo definitivo. Irak quiere volver a una Copa del Mundo después de su única participación en 1986, mientras que Bolivia intentará poner fin a una sequía que se remonta a 1994.

Al concluir la jornada, el mapa del Mundial 2026 quedará completo con los últimos seis invitados definidos.