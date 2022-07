Nuevo entrenador del PSG pone en duda continuidad de Neymar

Después de la salida de Mauricio Pochettino del PSG por la llegada de Christophe Galtier, la continuidad del astro brasileño, Neymar Jr. se pone en duda, esto después de sus declaraciones tras su gira en Japón.

"Yo no sé qué pasará en un futuro próximo, cuando acabe el mercado de fichajes, no lo sé", esbozó el estratega en declaraciones recogidas por RMC Sports. Y luego, añadió: "Se dice que se marchará, se dice que se quedará... Yo no he hablado con él sobre este tema y por lo tanto no sé qué pasará".

A pesar de estas declaraciones que ya ponen a Neymar fuera del club de Paris, este aseguró que Neymar continua con su entrenamiento.

"Ney está trabajando bien desde que empezó la pretemporada, creo que es feliz. No lo veo preocupado por todo lo que puede decirse sobre él, sobre su situación en el club. Por lo que veo en los entrenamientos, con la alegría con la que trabaja, no lo veo preocupado". El punta hoy ocupó un lugar en el banco de los suplentes e ingresó a los 15 del segundo tiempo por Mbappé.

Los rumores de la salida de Neymar empezaron a sonar desde la posible salida de Mbappe del club, pues el jugador empezó a ser señalado como una carga y no como un apoyo al francés, estas reacciones también afectaron a Messi, pues el publico europeo los abucheo cuando tocaban la pelota.