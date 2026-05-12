Rodrigo López y Erubiel Durazo son exaltados en el Salón de la Fama

El ex lanzador Rodrigo López y el primera base y bateador Erubiel Durazo encabezan la generación 2026 del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, luego de darse a conocer a los nuevos inmortales que serán exaltados en Monterrey.

Junto a ellos también fueron elegidos los lanzadores Pablo Ortega, Mike Paul y Ricardo Solís, además del receptor Miguel Ojeda y el cronista José "Pepe" Segarra, una de las voces más reconocidas en la televisión mexicana.

López, nacido en Tlalnepantla, Estado de México, construyó una destacada carrera como pitcher, convirtiéndose en uno de los lanzadores mexicanos con mayor trayectoria en las Grandes Ligas. El derecho lanzó durante 11 temporadas en Grandes Ligas con equipos como Padres de San Diego, Orioles de Baltimore, Rockies de Colorado, Diamondbacks de Arizona y Filis de Filadelfia, acumulando más de 80 victorias.

En 2002 tuvo su mejor temporada con 15 victorias y nueve derrotas con 3.57 de efectividad en 29 aperturas y cinco relevos, que lo pusieron en segundo lugar en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana.

Además, fue parte importante de la Selección Mexicana en las ediciones de 2006, 2009 y 2013 y posteriormente se convirtió en directivo, ocupando el cargo de gerente general de la novena nacional rumbo al Clásico Mundial en las ediciones de 2023 y 2026.

Por su parte, Erubiel Durazo dejó huella como uno de los bateadores mexicanos más poderosos de su generación. El sonorense brilló con los Diamondbacks de Arizona, organización con la que conquistó la Serie Mundial de 2001. Ahí dio el batazo clave para derrotar a los Bravos de Atlanta en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y llevar a su equipo al Clásico de Otoño.

Durazo destacó por su capacidad ofensiva, superando el centenar de cuadrangulares entre MLB y la Liga Mexicana del Pacífico, donde igualmente fue figura con los Naranjeros de Hermosillo. Además jugó en la Liga Mexicana de Béisbol con los Sultanes de Monterrey donde fue Novato del Año en 1997.

López y Durazo fueron exaltados en la categoría de Mexicanos en Grandes Ligas.

Pablo Ortega, Miguel Ojeda y Mike Paul ingresaron en la categoría de jugador, mientras que Ricardo Solís fue seleccionado en la categoría de veterano.

En tanto, Segarra fue elegido en la categoría de cronista, reconociendo una trayectoria de décadas narrando el béisbol de Grandes Ligas y de Liga Mexicana de Béisbol.

La ceremonia de exaltación se realizará en la segunda mitad del año en el recinto del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, en Monterrey, donde los nuevos inmortales recibirán oficialmente el máximo reconocimiento del béisbol nacional.