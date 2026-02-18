Obed Vargas no debuta en Champions League: Atlético y Brugge empatan

La actividad de los Playoffs de la Champions League trajo consigo un duelo de locura en el Jan Breydelstadion, donde el Atlético de Madrid y el Club Brugge regalaron un espectáculo de seis goles. Sin embargo, para los seguidores del fútbol mexicano, la noticia quedó agridulce: el mediocampista Obed Vargas permaneció en la banca durante los 90 minutos, postergando su ansiado estreno en la máxima competición de clubes de Europa bajo el mando de Diego Simeone.

El partido fue una montaña rusa de emociones desde el silbatazo inicial. Apenas al minuto 8, Julián Álvarez puso en ventaja a los colchoneros mediante una ejecución perfecta de penalti, luego de que el VAR confirmara una mano de Joaquín Seys. El dominio español se extendió antes del descanso, cuando Ademola Lookman aprovechó una asistencia de Antoine Griezmann para marcar el 0-2 que parecía dar tranquilidad al cuadro madrileño.

A pesar de la ventaja, el equipo del 'Cholo' Simeone no supo cerrar la puerta. En la segunda mitad, el Club Brugge salió con una postura agresiva que descolocó a la zaga visitante. Raphael Onyedika acortó distancias al 51 y, poco después, Nicolò Tresoldi firmó el empate parcial ante la sorpresa de los aficionados colchoneros. El juego se volvió un intercambio de golpes donde el fútbol ofensivo fue el protagonista.

El Atlético de Madrid recuperó la ventaja de forma fortuita al minuto 79 gracias a un autogol de Joel Ordóñez, lo que parecía sentenciar la ida en favor de los españoles. No obstante, el drama llegó en el tiempo de compensación. Al minuto 89, Christos Tzolis sacó un zurdazo letal que, tras otra revisión del VAR, se validó como el 3-3 definitivo, desatando la euforia en territorio belga y dejando la eliminatoria totalmente abierta.

A pesar de que el encuentro pedía piernas frescas en el mediocampo y mayor control de la pelota, Simeone optó por otros movimientos. El técnico argentino mandó a la cancha a jugadores como Alexander Sørloth, Álex Baena y, ya en la compensación, a Johnny Cardoso y Robin Le Normand. Con esto, Obed Vargas vio frustrada su oportunidad de sumar sus primeros minutos en la Champions League en esta complicada visita.

El joven talento mexicano, que generó altas expectativas tras su llegada al conjunto de Madrid, tendrá que aguardar a la vuelta la próxima semana en el Estadio Metropolitano. El Atlético de Madrid llegará con la obligación de ganar ante su gente para asegurar su lugar en la fase de grupos, y se espera que Obed Vargas pueda tener participación en casa si el trámite del partido lo permite. Por ahora, el sueño del debut europeo sigue en pausa para la joya azteca.