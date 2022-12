Olmecas de Tabasco refuerza pitcheo

Ya comenzaron las vacaciones para directivos de Liga Mexicana de beisbol, al menos eso presenta su página, que no hay novedad, pero el gran amigo Julio Delgado, ex lanzador de Tigres del México en los 80´s dice que directivos de Olmecas, no descansan en busca de reforzar en todo su equipo para el 2023.

Julio ya tiene más de 35 años viviendo en Villahermosa Tabasco, tiene una Escuela de Beisbol Infantil, hace mes y medio viajó a Monclova, pues participó con Tabasco en campeonato nacional celebrado en Saltillo.

Me comentó que la directiva de los Olmecas de Tabasco trabaja de manera intensa, ya no quieren sorpresas y para la Edición 2023, anunciaron varios movimientos con ese objetivo, ellos dijeron el martes que va a incorporar en el roster de jugadores de dos lanzadores.

Ramiro, uno de ellos es el cubano lanzador Carlos Juan Viera procedente de los Saraperos de Saltillo, de igual manera notificaron que Luis David Gutiérrez se incorpora al club «Choco» proveniente de los Leones de Yucatán.

Dijeron que Carlos Juan Viera, estuvo dos temporadas Saraperos de Saltillo, o sea ya conoce como se juega en esta Liga Mexicana de Beisbol, ahorita en el Pacífico juega con Sultanes de Monterrey, pro Viera, Olmecas de Tabasco cede al venezolano Edwin García.