ÚLTIMA HORA: Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca

Un juez de control de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, por el delito de desobediencia de particulares agravado, informó el diario Reforma.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por el medio, la orden también incluye a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del Club Pachuca. Ambos fueron requeridos para presentarse a una audiencia inicial en la que se formularía imputación en su contra, pero faltaron en dos ocasiones sin justificar su ausencia, lo que llevó al juez a considerarlos sustraídos de la acción de la justicia.

Como consecuencia, el juzgador giró las órdenes de aprehensión para que, una vez cumplidas, Martínez y Cabrera sean trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la capital.

El caso estaría vinculado con una resolución judicial que ordenaba al Club Pachuca abstenerse de realizar transmisiones deportivas bajo litigio, aunque los detalles del expediente permanecen reservados por tratarse de una investigación en curso.

El delito de desobediencia de particulares, contemplado en el Código Penal, se configura cuando una persona desacata una orden emitida por una autoridad judicial o administrativa. Fuentes consultadas advirtieron que, de persistir el incumplimiento, podrían imponerse sanciones más severas, lo que marcaría un precedente inédito en el futbol mexicano, al involucrar a un alto directivo en un proceso penal de esta naturaleza.