¿Cuándo es el próximo juego de la Serie del Mundial? Blue Jays vs. Dodgers en duelo electrizante

La Serie Mundial 2025 entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers ya encendió las emociones del béisbol. Tras los primeros tres encuentros, la novena angelina lidera la serie 2-1, acercándose al bicampeonato de las Grandes Ligas.

El primer juego, disputado el viernes 24 de octubre en el Rogers Centre de Toronto, fue para los locales con marcador de 11-4. Sin embargo, los Dodgers respondieron con fuerza, imponiéndose 5-1 en el segundo duelo y 2-1 en el tercero, este último celebrado ya en el Dodger Stadium.

El cuarto juego se disputará este martes 28 de octubre, también en Los Ángeles, mientras que el quinto se jugará el miércoles 29. De ser necesario, la serie regresará a Canadá para un sexto y séptimo partido, programados para el 31 de octubre y 1 de noviembre, respectivamente. Todos los encuentros comenzarán a las 18:00 horas (tiempo de México).

Los aficionados mexicanos podrán seguir cada partido a través de ESPN, Disney++, FOX, FOX One e Imagen TV, que transmitirán toda la serie en vivo.

Los Blue Jays buscan volver a lo más alto del béisbol tras más de tres décadas sin levantar el trofeo. Su última Serie Mundial ganada fue en 1993, cuando vencieron a los Philadelphia Phillies por 4-2, sumando su segundo campeonato consecutivo tras el título obtenido en 1992 ante los Atlanta Braves.

Por su parte, los Dodgers llegan como los actuales campeones, luego de conquistar la Serie Mundial 2024 ante los New York Yankees por 4-1. Con Shohei Ohtani liderando la ofensiva, los angelinos buscan reafirmar su dominio en el diamante.

La historia aún no está escrita, pero todo apunta a que el desenlace de esta Serie Mundial promete ser memorable.