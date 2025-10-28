Contactanos
¿Cuál es el juego más largo en la historia de la Serie Mundial?

La Serie Mundial 2025 vivió un maratón histórico: Dodgers y Blue Jays rozaron el récord del juego más largo de la MLB

Por Staff / La Voz - 28 octubre, 2025 - 10:00 a.m.
La Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB) es conocida por sus dramáticos enfrentamientos, pero hay un partido que se lleva el récord absoluto de resistencia y duración en la historia del Clásico de Otoño.El juego más largo registrado en la historia de la Serie Mundial fue el Juego 3 de la edición de 2018, protagonizado por los Boston Red Sox y los Los Angeles Dodgers.

El Maratón de 7 Horas y 20 MinutosEste maratónico encuentro no solo rompió récords por su duración en el tiempo, sino también por la cantidad de entradas disputadas.

Boston Red Sox vs. Los Angeles Dodgers

EventoJuego 3 de la Serie Mundial 2018

Entradas18 entradas completas

Duración7 horas y 20 minutos

Resultado Los Dodgers se llevaron la victoria con un walk-off en la parte baja de la entrada 18.El partido se convirtió en una prueba de resistencia para jugadores, bullpens y aficionados, superando por mucho el promedio de duración de un juego de béisbol profesional. La victoria final de los Dodgers por la mínima diferencia solo añadió más leyenda a un encuentro que reescribió los libros de récords de la MLB.

MLB: Los juegos más largos en la historia de la Serie Mundial

  • Juego 3, 2018: Dodgers 3 – Red Sox 2 (7h 20m, 18 entradas)
  • Juego 3, 2025: Dodgers 5 – Blue Jays 5 (6h 39m, 18 entradas)
  • Juego 3, 2005: White Sox 7 – Astros 5 (5h 41m, 14 entradas)
  • Juego 3, 2025: Dodgers vs Blue Jays (5h y contando, 14 entradas)
  • Juego 1, 2015: Royals 5 – Mets 4 (5h 9m, 14 entradas)
  • Juego 1, 2000: Yankees 4 – Mets 3 (4h 51m, 12 entradas

