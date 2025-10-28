¿Cuál es el juego más largo en la historia de la Serie Mundial?

La Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB) es conocida por sus dramáticos enfrentamientos, pero hay un partido que se lleva el récord absoluto de resistencia y duración en la historia del Clásico de Otoño.El juego más largo registrado en la historia de la Serie Mundial fue el Juego 3 de la edición de 2018, protagonizado por los Boston Red Sox y los Los Angeles Dodgers.

El Maratón de 7 Horas y 20 MinutosEste maratónico encuentro no solo rompió récords por su duración en el tiempo, sino también por la cantidad de entradas disputadas.

Boston Red Sox vs. Los Angeles Dodgers

EventoJuego 3 de la Serie Mundial 2018

Entradas18 entradas completas

Duración7 horas y 20 minutos

Resultado Los Dodgers se llevaron la victoria con un walk-off en la parte baja de la entrada 18.El partido se convirtió en una prueba de resistencia para jugadores, bullpens y aficionados, superando por mucho el promedio de duración de un juego de béisbol profesional. La victoria final de los Dodgers por la mínima diferencia solo añadió más leyenda a un encuentro que reescribió los libros de récords de la MLB.

MLB: Los juegos más largos en la historia de la Serie Mundial