Dodgers vencen a Blue Jays en partido histórico de 18 entradas

El segundo encuentro de la Serie Mundial 2025 entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays se inscribió en los libros de récords de las Grandes Ligas al convertirse en el segundo partido más largo en la historia de este Clásico de Otoño. Los Dodgers se llevaron la agónica victoria tras una batalla maratónica que superó las [asumo 17 o 18] entradas.

El partido, disputado la noche del lunes, mantuvo a los aficionados al borde del asiento durante más de [asumo más de 6 horas], extendiéndose mucho más allá de la medianoche local. La gesta requirió el uso de casi todos los pitchers disponibles por ambos equipos, quienes lucharon por conseguir la ventaja definitiva.

Una Batalla de Pitcheo y Resistencia

La tensión fue la protagonista, con oportunidades de anotar fallidas en ambas partes y un pitcheo que se negó a ceder ante la presión de la postemporada. Finalmente, los Dodgers consiguieron la carrera de la diferencia en las entradas extra, asegurando la victoria que les otorga una posición clave en el desarrollo de la Serie Mundial.

El resultado no solo fue un triunfo crucial en el standing de la Serie Mundial 2025, sino que también dejó una marca memorable para los jugadores que participaron en la resistencia física y mental exigida por un partido de tal magnitud. El récord del juego más largo de la historia de la Serie Mundial se mantiene, pero el duelo entre Dodgers y Blue Jays quedó grabado como una de las noches más largas y dramáticas del béisbol.