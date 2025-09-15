Emiliano Gutiérrez y Juan Pérez brillan en doble victoria de Padres

Con una contundente ofensiva y sólidas actuaciones de Juan Pérez y Christian Rey en el montículo, los Padres sumaron dos victorias más a su cuenta en la Liga de Béisbol Gilberto Felán, a costa de los Nationals.

En la primera confrontación de la doble cartelera que se disputó el pasado domingo, los frailes definieron el triunfo con una clara diferencia de 11 carreras contra 2. Emiliano Gutiérrez y Brando Pérez se despacharon con jonrones para liderar un determinante rally de 6 anotaciones en la tercera entrada, con el que los Padres se abrieron camino a la victoria.

Gutiérrez terminó la jornada con efectividad de 5-3 mientras que Pérez y Oscar Arzate batearon de 4-2 para encabezar el ataque ganador, mientras que en el montículo lució Juan Pérez con labor de 7 entradas para adjudicarse el acierto.

Por los Nationals, David García descontó la diferencia con un cuadrangular de 2 carreras conectado en el primer rollo, a la vez que el abridor Oscar Barajas se llevó la derrota.

Ya en el segundo duelo, Emiliano Gutiérrez volvió a lucir en la registradora con marca de 5-4, incluyendo un par de vuelacercas, Juan Pérez se fue de 4-4 y Christian Rey tuvo una sólida actuación en el montículo para liderar el triunfo de los Padres por pizarra de 15-2, consumando así la limpia.

Víctor Oviedo, Cristo Zúñiga y Ricardo Rebolloza reforzaron la ofensiva con jonrones en el sexto capítulo, en el que los frailes elaboraron un rally de 6 anotaciones para redondear la ventaja. A su vez, los nacionalistas evitaron la blanqueada con timbres de Héctor Martínez y Leo Treviño en la quinta tanda, mientras que Iker Hernández fue el pitcher derrotado.