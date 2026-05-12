Palmeiras gana 3-2 a Deportivo Pegasso: Ibarra marca el gol decisivo

Faustino Ibarra apareció en la recta final del cotejo con un gol que lo convirtió en la figura, al terminar gestando la victoria del Palmeiras por marcador de 3-2 sobre Deportivo Pegasso, dentro de la segunda jornada de la Liga Mayor de Fútbol.

En partido que se escenificó en la cancha de la colonia Burócratas, José Rodríguez fue el encargado de estrenar el marcador con un tanto al minuto 24 para adelantar al conjunto pegassero. Pero el Palmeiras no tardó en responder y al '28 encontró la igualada por medio de Erick Garza, quien volvió a marcar al '36 para darle la vuelta a los cartones.

El cronómetro marcaba el '38 del primer tiempo cuando Luis Palma definió con contundencia para poner el marcador 2-2 y meter en la pelea al Pegasso antes del medio tiempo. Ya en el complemento, el partido se tornó aún más reñido y parecía terminar con un empate justo para ambas escuadras, sin embargo, Faustino Ibarra se hizo presente oportunamente al '80 y firmó el gol que le otorgó los 3 puntos al Palmeiras.

Los finalistas del certamen anterior, Cruz Azul de San Buena y Amigos de Garín, terminaron repartiendo las unidades al igualar 3-3 en duelo que disputaron el pasado sábado en la cancha de La Sierrita. La máquina sambonense contó con goles de Jesús Vega, Ulises Aranda y Diego Casas, para sumar el primer punto en su cuenta; por su parte, los Amigos respondieron con anotaciones de Enrique Ruiz, Juan Rodríguez y Elías Rivas para sellar el empate definitivo.