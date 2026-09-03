Sultanes de Monterrey caen 10-1 ante Toros de Tijuana en la final del Norte

Toros de Tijuana aplasta a Sultanes y avanza a la Serie del Rey 2026

Hernán Pérez conectó un grand slam por segunda noche consecutiva y Gilberto Celestino produjo cuatro carreras para impulsar a los fronterizos.

Toros de Tijuana regresó a la pelea por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. Derrotó 10-1 a Sultanes de Monterrey en el Juego 5 de la Final del Norte, cerró la eliminatoria por 4-1 y se convirtió en el primer invitado a la Serie del Rey 2026.

El equipo de Roberto Kelly resolvió el encuentro desde la primera entrada en el Walmart Park. Con dos outs y las bases llenas, Hernán Pérez castigó a Manny Bañuelos y conectó un grand slam para adelantar 4-0 a los visitantes. El venezolano repitió la hazaña conseguida una noche antes.

Monterrey respondió con un rodado de Harold Ramírez que permitió anotar a Gustavo Núñez, pero esa fue toda su producción.

Tijuana recuperó la carrera en el segundo episodio, cuando Gilberto Celestino llegó a salvo en jugada de selección y Jonathan Guzmán cruzó el plato para el 5-1.

Toros convierte el Juego 5 en una paliza

Después de tres entradas sin movimiento, Celestino produjo en el sexto rollo con un sencillo que impulsó a Tomás Telis. El jardinero terminó como otra figura del duelo al remolcar cuatro carreras, incluidas dos con un doblete en el octavo inning.

Los astados completaron el castigo en el noveno capítulo. Franchy Cordero anotó tras un lanzamiento descontrolado y Telis empujó a Phillip Evans con una rola al cuadro para sellar el 10-1.

Adonis Medina respaldó la ofensiva con cinco episodios, cuatro imparables, una carrera y tres ponches. El bullpen fronterizo no permitió más daño.