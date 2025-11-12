Ángel Fuentes gana medalla de bronce en boxeo: Coahuila lidera el medallero

El pugilista monclovense Ángel Fuentes aportó una presea de bronce a la delegación de Coahuila que por segundo año consecutivo lideró el medallero dentro de los Juegos Nacionales Populares 2025.

El pasado fin de semana, el peleador que entrena bajo la dirección de Pavel Castro, en el Gimnasio Municipal "Marsopa" Castro, finalizó una reñida competencia colgándose la medalla de bronce en la categoría de los 57 kilos.

¿Qué ocurrió?

Fuentes exhibió técnica y potencia sobre el cuadrilátero para colocarse entre los mejores prospectos juveniles que se dieron cita en la ciudad de Oaxtepec, Morelos, donde se realizó la justa nacional.

Coahuila logró sumar un par de preseas en la disciplina de boxeo. Además de Fuentes, Óscar Camacho también subió al podio para recibir la medalla de plata en la división de los 66 kilos.

¿Cuál fue el resultado general para Coahuila?

Con estos resultados, Coahuila llegó a 21 medallas totales en los Juegos Nacionales Populares 2025. El balance fue de 11 oros, 4 platas y 6 bronces, asegurando el bicampeonato en el magno evento y gestando una gran hazaña para el deporte del estado.

Por su parte, Chihuahua finalizó en el segundo lugar con 15 preseas, distribuidas en 9 oros, una plata y 5 bronces, seguido por Guerrero que terminó en el tercer sitio tras sumar 15 medallas, con 7 oros, 4 platas y 6 bronces.