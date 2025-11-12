Colonia Borja se corona bicampeón en fútbol 55 años tras vencer a Miravalle

El equipo de la Colonia Borja revalidó el campeonato en la categoría 55 años y más de la Liga de Fútbol Máster-Oro. Ayer en la cancha de la colonia Azteca, el conjunto fronterense se impuso como visitante sobre Miravalle por marcador de 4-2, para proclamarse bicampeón.

Raymundo Rodríguez se hizo presente en el tanteador muy temprano, a los 4 minutos de juego, para darle ventaja al cuadro aurinegro; posteriormente, Jesús Montoya Muñoz respondió al 6´ por la Borja para emparejar los cartones, pero Jesús López Martínez le regresó el dominio a la "Mira" casi de inmediato, con un tanto al 9´.

Gustavo Garza Vázquez metió de nuevo en el juego al equipo fronterense con un oportuno gol al minuto 33, para nivelar el marcador antes del descanso de medio tiempo, mientras que, en la parte complementaria, la Borja ejerció una clara superioridad que aprovechó para definir el partido.

Al minuto 58, Román Bernal hizo una gran jugada en el área rival y sirvió el esférico para David Cortez, quien remató con potencia y despegó 3-2 a la Borja; después, Félix Romero Valdez culminó un contragolpe que se gestó en media cancha y selló el cuarto gol, para consumar el triunfo fronterense.

Tras el silbatazo final del árbitro Edgar Urbina se desató el festejo de jugadores y porra de la Colonia Borja, el cual llegó su punto culminante cuando el capitán borjista recibió el trofeo de campeón de manos de la directiva de la Liga Máster-Oro; por su parte, el Miravalle se llevó el subcampeonato y el título de goleo para el ariete Raymundo Rodríguez.