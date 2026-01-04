Nubia Coronado impulsa a Cachorras a vencer a Gladiadoras en softbol

Con un ataque de 16 imparables, las Cachorras soportaron una valiosa victoria por pizarra de 17 carreras contra 10 sobre Gladiadoras, la cual valió para emparejar la serie por el título de la categoría "C" en el Softbol Femenil Municipal.

Nubia Coronado bateó de 4-2 con 3 carreras remolcadas, Elisa Siqueiros se fue de 2-2 y Daniel Alvarado conectó de 4-2 con 2 impulsadas para comandar la ofensiva de las Cachorras, en el segundo encuentro de la serie final que se jugó ayer en el campo de la Unidad Deportiva.

Por su parte, Amairany Navarro tuvo una notable labor en el círculo de pitcheo y se anotó el éxito tras relevar en el tercer capítulo a la abridora Adriana Alvarado, a la vez que Wendolín Cuadros sufrió el revés.

Una triple producción en la parte alta de la segunda entrada, un rally de 6 en la tercera y otro de 4 en el cuarto rollo le valieron a las Cachorras para fraguar la ventaja, después Adriana Alvarado, Camila Coronado y Daniela Alvarado sumaron 3 rayitas más en la sexta tanda, mientras que Amairany Navarro le puso el cerrojo al triunfo con una anotación en el séptimo capítulo.

Por su parte, las Gladiadoras sumaron 2 carreras en el cierre del primer rollo con jonrón de campo de Nancy Peña, Celeste de la Cruz anotó en la segunda tanda, Lucía Jiménez y Dulce Rodríguez timbraron en la tercera, después, las de la franela púrpura consiguieron 2 anotaciones en el cierre de la sexta y otras 3 en la séptima para recortar la diferencia.

Ambas escuadras se volverán a ver las caras el próximo sábado, para afrontar el tercero y definido de la serie final.