Tigres avanza a la final tras derrotar a Águilas en softbol

En un dramático encuentro que se definió en extrainnings, el equipo de Tigres se impuso por pizarra de 11 carreras contra 8 sobre Águilas, para convertirse en el segundo finalista de la categoría 'A', dentro de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

En duelo decisivo que se celebró ayer en el diamante de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, tras 8 largas y emocionantes entradas, las felinas mostraron carácter y capacidad de reacción para sellar su pase a la serie de campeonato, donde enfrentarán a la escuadra de Gacelas.

Las tigresas tomaron ventaja en la parte alta de la primera entrada, cuando fabricaron una triple producción a cargo de Gabriela Villanueva, Mariana González y Marlén Pérez. En el segundo episodio ampliaron con 2 carreras más a cuenta de González y Pérez, luego, la ofensiva continuó en la cuarta tanda con anotación de Antonella Maldonado, seguida de Abril Guerrero quien timbró en la quinta, mientras que Ani Lu Arzola colocó un aparente definitivo 8-2 en la pizarra.

Cuando el encuentro parecía resuelto, las Águilas protagonizaron una espectacular reacción en el cierre del séptimo capítulo, igualando el marcador con un ataque de 6 carreras. Isabella Martínez, Carolina Martínez, Yaritza Lira, Anete González, Danna Castellanos y Danae Peralta encabezaron el oportuno rally que devolvió la vida a las emplumadas y obligó a definir el compromiso en entradas extras.

Lejos de venirse abajo, La escuadra de Tigres respondió con autoridad en el octavo rollo. Estefanía Santos, Abril Guerrero y Jennifer Hernández sumaron 3 anotaciones clave que devolvieron la ventaja a las felinas. Después, en la parte baja de ese mismo episodio, la relevista Gabriela Villanueva tuvo una actuación dominante en el círculo de lanzamientos y retiró a 3 bateadoras en orden para cerrar el juego y apuntarse la victoria, mientras que Yaritza Lira cargó con el revés.