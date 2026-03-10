Irak pide a la FIFA aplazar repechaje mundialista en Monterrey por crisis en Medio Oriente

La selección de Irak solicitó a la FIFA aplazar el repechaje intercontinental rumbo al Mundial que está programado en Monterrey, debido a las complicaciones derivadas de la escalada del conflicto con Irán. El entrenador del combinado iraquí, Graham Arnold, hizo un llamado urgente al organismo rector del futbol para reconsiderar las fechas del encuentro.

La petición se basa en que el espacio aéreo de Irak permanecerá cerrado al menos hasta el 1 de abril, situación provocada por el incremento de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este escenario ha dificultado la salida de jugadores y cuerpo técnico del país, además de generar incertidumbre en Bagdad.

¿Qué acciones están tomando las autoridades en Monterrey?

Mientras tanto, en Nuevo León —donde se celebrará la fase final del repechaje los días 26 y 31 de marzo— las autoridades mantienen los preparativos y refuerzan las medidas de seguridad para albergar los encuentros. El representativo iraquí disputará el boleto al Mundial ante el vencedor de la serie entre Bolivia y Surinam en el estadio BBVA.

Arnold expresó que la situación actual impide a su selección prepararse de manera adecuada. En declaraciones a la agencia Australian Associated Press, el técnico pidió apoyo a la FIFA para retrasar el partido y así contar con tiempo suficiente para organizar el traslado del plantel. También señaló que una modificación en el calendario permitiría a Irán definir su postura sobre la participación en el torneo.

¿Cuál es la propuesta de Irak para el repechaje?

La propuesta presentada por Irak plantea que Bolivia y Surinam jueguen su eliminatoria en las fechas previstas, pero que el duelo decisivo se reprograma para una semana antes de la inauguración del Mundial, fijada para el 11 de junio en el estadio Azteca.

Por su parte, el Host City Manager de Monterrey, Alejandro Hutt, indicó que aún esperan la confirmación de la fecha de llegada de las selecciones participantes. Asimismo, mencionó que se prevé una visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aunque todavía no se han definido los detalles.

Las dificultades logísticas también han afectado los trámites migratorios del equipo iraquí. Debido al cierre de embajadas extranjeras, gran parte del plantel —compuesto en su mayoría por futbolistas de la liga local— no ha concluido el proceso para obtener las visas necesarias para viajar a México. Además, la Asociación de Futbol de Irak decidió posponer un campamento de entrenamiento que tenía previsto realizar en Houston, Texas.

Pese al contexto internacional, el director de operaciones del torneo, Heimo Schirgi, aseguró que la Copa del Mundo continuará con su organización.

Irak busca regresar a una Copa del Mundo desde México 1986, cuando fue eliminado en la fase de grupos. Con la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones, el conjunto asiático logró acceder al repechaje tras imponerse en la quinta ronda de las eliminatorias de su confederación.

¿Qué se sabe sobre la situación de Irán?

En cuanto a Irán, que ya obtuvo su clasificación directa al Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, las autoridades de su federación aún no confirman si participarán en el certamen.

Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la embajada de México en Emiratos Árabes Unidos mantiene comunicación con directivos de la federación iraquí y con el cuerpo técnico de la selección para agilizar los trámites de visado.

La Cancillería detalló que algunos futbolistas fueron documentados el 8 de marzo en la embajada de México en Arabia Saudita, mientras que otros integrantes del equipo tienen previsto completar el proceso en la representación diplomática en Qatar. Asimismo, reiteró su disposición para facilitar la obtención de los documentos necesarios conforme a la normatividad vigente.