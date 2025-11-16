Padres y Yankees disputan la final de la Liga de Béisbol Gilberto Felán Reyes en Monclova

Con la expectación al máximo y un pronóstico reservado, hoy inicia la serie final por el título absoluto de la Temporada 2025 de la Liga de Béisbol Gilberto Felán Reyes,

Las acciones arrancan en punto de las 10:30 de la mañana, cuando Padres y Yankees salten al diamante del Parque AHMSA para disputar doble cartelera.

Pactada a ganar 2 de 3 encuentros, la final contempla para hoy 2 juegos a 7 entradas, mientras que, de requerirse un tercer y definitivo duelo, este se jugará la próxima semana a 9 innings.

Los Padres, comandados por el manager Fidencio Pérez, llegan con etiqueta de favoritos después de cerrar como líderes del standing general. Su rendimiento a lo largo de la campaña se trasladó a playoffs, donde mostraron autoridad.

En la primera ronda, despacharon en dos juegos a Ángeles, imponiendo su pitcheo y bateo oportuno. Posteriormente, en semifinales, completaron otra actuación sólida al barrer a Piratas, confirmando su hegemonía y su condición de aspirante natural al título, con figuras como Brando Pérez, Juan Pérez, Víctor Oviedo y Cristo Zúñiga, entre otros peloteros.

Del otro lado, los Yankees de la familia Orozco Padilla llegan con el impulso de haber sorteado una ruta más exigente. En la primera ronda de playoffs vencieron en dos juegos a Nationals, pero fue en las semifinales donde sufrieron para avanzar sobre Mets en tres reñidos encuentros, saliendo victoriosos gracias al gran nivel mostrado por jugadores como Alex Arce, Abraham Alfaro, Ariel de León y Adrián Padilla.