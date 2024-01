Por el orgullo rojinegro

GUADALAJARA, Jalisco 11-Jan-2024 .-Beñat San José busca revitalizar la pasión por los Rojinegros del Atlas, quienes, tras el Bicampeonato, han caído presas de su irregularidad, quedando como espectadores de la Fase Final de la Liga MX.

El técnico español llega con sed de revancha al futbol mexicano, donde tendrá su segunda oportunidad, a partir del domingo en su visita al Necaxa.

"Atlas supone un paso adelante en mi carrera y yo también quiero que Atlas dé un paso hacia delante como institución", afirmó a Grupo REFORMA.

Los Zorros tienen como refuerzos a Raymundo Fulgencio y a Jhon Murillo, mientras las bajas son Jaziel Martínez y Javier Abella.

- ¿Qué significa Atlas en tu carrera?

Significa un reto y un crecimiento para mí como entrenador porque ante un nuevo reto, me pongo nuevas exigencias. Creo que estoy en un gran momento de mi carrera después de 16 años de experiencia y con Atlas siento que he llegado en el momento adecuado por mucho para emplear las cualidades que tengo como persona y técnico. Atlas supone un paso adelante en mi carrera y yo también quiero que Atlas dé un paso hacia delante como institución.

- En tu llegada, mencionaste los 12 títulos que suma Atlas entre Liga, Copa MX y Campeón de Campeones, ¿qué quisiste provocar?

Lo destaqué porque lo quise hacer primero que el hincha se sienta orgulloso de lo que tiene, porque muchas veces cuando hay un jugador que lleva tiempo, un técnico, directivos o hinchas, a veces se centran sólo en el momento o en decir 'tenemos 3 títulos', y no se piensa en cuántas Copas puede haber, cuántos Campeón de Campeones, y para mí cuando uno viene nuevo -como es mi caso- es muy importante el leer la historia de un club, y para mí la historia de un club es todo, los técnicos que han marcado época, los jugadores, pero también cada uno de los títulos que se han ganado en global.

Al final, todos los títulos se celebran, y el del Apertura y Clausura son los que se ven ahorita, pero las Copas son muy importantes y también los Campeón de Campeones, y yo quería destacar para que la afición se sintiera orgullosa y que alguien que viene de fuera les recordara esa historia. A mí me gusta recordar para que nosotros aumentemos esa vitrina.

- ¿Qué te pareció la historia del Atlas?

Me parece que la afición a la que llaman La Fiel se forja por momentos como es en la vida, de altos y bajos, y esa fidelidad, esa piel curtida hace que, cuando lleguen las victorias se degusten mejor. Creo que al Atlas lo hace grande toda su historia, los Bicampeonatos, y temporadas que hizo espectaculares con (Ricardo) La Volpe que no ganaron un campeonato pero que son recordados como la Selección de Johan Cruyff (Países Bajos). Hay una historia muy potente atrás, hay una gran Ciudad como lo es Guadalajara y creo que el hincha siente todo ese proceso. El Atlas ha mostrado ser grande por su constancia.

- ¿Cuál será tu propuesta con este equipo?

Será tremendamente competitiva, eso es lo primero, y lo que quiero es que seamos un equipo completo, y que podamos ser un equipo muy agresivo, ordenado y cuando tengamos la pelota, la tratemos bien para poder atacar de mejor manera. Quiero que tengamos una cara visible que es la del equipo en general y podamos competir igual de visita y de local, y cuando estemos en el Estadio (Jalisco) hacer vibrar a la gente, que se sienta orgullosa del equipo, que se sienta identificada, que diga: 'éste sí es el Atlas que nos representa', eso es lo que quiero que digan los aficionados, y mediante esas sensaciones que generemos en el campo, conseguir la victoria.

- ¿Cómo recuperar el hambre que perdieron tras el Bicampeonato?

Ilusionándonos de nuevo y trabajando con la exigencia. Al final, un jugador cuando sabe que cada día tiene esa exigencia del entrenamiento se activa para decir: 'estoy sacando lo mejor de mí, ahora lo tengo que demostrar en la cancha y con los aficionados'. A los jugadores más veteranos, los que salieron Bicampeones, los noto muy enfocados, y todos los equipos grandes del mundo tienen altibajos, todos, y si el año pasado por circunstancias fue un año bajo no quiere decir que ellos sean de esa mentalidad, ellos son ganadores, tienen mucha ambición.

ASÍ LO DIJO

"Yo prefiero tener un equipo que, aunque en el torneo pasado salieron golpeados, todos van a una y quieren sacar lo mejor de sí, que a tener un equipo nuevo con 13 fichajes y que no está claro cuál es el objetivo, este grupo le puedo asegurar a todos los aficionados que se tiene claro el objetivo que primero es estructurarse como grupo y sacar lo mejor de cada uno, y después ir a cada partido y aspirar a lo más alto.

"Siento que con los que estamos ahora hay esa energía. Los dos refuerzos sienten que el grupo está en esa dirección, y si viene un jugador nuevo pues tendrá que venir. Creo que el plantel está cerrado y estoy enfocado en lo que tengo, no en lo que no tengo".

"Quiero que tengamos una cara visible que es la del equipo en general y podamos competir igual de visita y de local, y cuando estemos en el Jalisco hacer vibrar a la gente, que se sienta orgullosa del equipo, que se sienta identificada, que diga: 'éste sí es el Atlas que nos representa', eso es lo que quiero que digan los aficionados".

Beñat San José

DT del Atlas

TABLA

El camino del Rojinegro

Los Zorros arrancan el torneo visitando al Necaxa, mientras en la última fecha, se medirán a las Chivas.

Jornada Rival Condición - Fecha

1 Necaxa V - 14 de enero

2 Tijuana L - 20 de enero

3 Juárez L - 28 de enero

4 Pachuca V - 31 de enero

5 Santos L - 4 de febrero

6 Mazatlán V - 9 de febrero

7 León L - 18 de febrero

8 Tigres V - 24 de febrero

9 Pumas L - 14 de febrero

10 América L - 2 de marzo

11 Puebla V - 8 de marzo

12 Monterrey L - 17 de marzo

13 Querétaro L - 31 de marzo

14 Toluca V - 7 de abril

15 A. de San Luis L - 14 de abril

16 Cruz Azul V - 21 de abril

17 Chivas L - 27 de abril

Admirador del 'Bigotón'

Beñat San José es un fiel seguidor de la filosofía de Ricardo La Volpe.

El "Bigotón" marcó una época con los Rojinegros, dirigiendo a la Generación Dorada, de Rafa Márquez, "Chato" Rodríguez y Daniel Osorno, entre otros.

"Tuve una charla con él. Me enseñó que no hay alguien que tenga grandeza en algo que hace sin pasión, y vi en él una pasión tremenda, como pocas veces he visto. Me di cuenta que la pasión no viene del aire, sino de trabajo y análisis profundo que él tiene, fue un lujo.

"Tiene unos conocimientos bárbaros, mucha creatividad, y la verdad, no sólo en la charla que tuvimos, sino que al analizar un poco ya que hoy en día hay videos por todas partes, y al analizar a la Selección y a los equipos que ha dirigido La Volpe, esa famosa "salida Lavolpeana" para mí significa más que eso, porque es una salida muy dinámica, muy agresiva, muy propositiva, y me marcó", confesó San José.

El español viene de dirigir al Bolívar, al que llevó a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores.

"Esta semana me han mandado una nota en el que se dice que el Bolívar en el 2023 fue número uno en Sudamérica (84 goles), y en todo el continente era el América de México (92), pero en porcentaje entre partidos y goles fuimos nosotros. Eso demuestra que el trabajo dio grandes frutos", mencionó.