Portugal se enfrenta a México en el Azteca: Roberto Martínez habla del reto

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, dijo este viernes que será un gran reto medirse a una selección con la agresividad que caracteriza a México.

"México es un rival diferente para nosotros, tiene un estilo diferente, es un equipo agresivo de la Concacaf, es muy intenso, con una calidad individual muy alta en el juego interior. Así que es un muy buen reto para nosotros", aseguró.

Martínez habló con la prensa al finalizar el entrenamiento con el que Portugal cerró su preparación para el partido amistoso de este sábado contra los mexicanos en la reapertura del estadio Azteca, escenario del partido inaugural del Mundial 2026 el próximo 11 de junio.

El entrenador español se mostró emocionado por el juego que tendrá lugar en el estadio que vio coronar a Pelé como rey del fútbol en el Mundial de 1970 y a Diego Maradona levantar la Copa del Mundo como campeón en 1986.

"A todos nos encantan los recuerdos y jugar en el Azteca es especial para cualquier jugador. Recuerdo ser un niño y mirar el Azteca durante el Mundial de 1986. Toda la magia que sucedió en ese estadio. Todos los aficionados al fútbol tienen una historia, una idea de un partido en el Azteca; es un estadio mítico con una selección nacional mítica", subrayó.