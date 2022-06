Premiaron a los campeones

MONCLOVA.- Las autoridades educativas de la UA de C realizaron la clausura de los Juegos Universitarios 2022, fue en punto de las 11:00 am dentro de sala de seminarios donde se dieron cita entrenadores y jugadores para ser reconocidos, en la mesa de autoridades estuvieron presentes Ing. Luis Carlos Talamantes Arredondo coordinadores de la UA de C, Roberto Adán Sánchez director de FIME, Dr. Gabriel Aguilera Mancilla director de FCA, Griselda Berenice Escalante Ibarra de Metalurgia.

Además de María Fernanda Ibarra Linares directora de escuela de bachilleres LFC, Dra. Susana Sierra Herrera director de Psicología y Lic. Sergio Villarreal Luna jefe de Deportes en Unidad Norte.

Los campeones de la disciplina de futbol en sus ramas rápido y once fueron UTRCC, UTRCC A, así como los subcampeones FIME, UTRCC B, en el ramo femenil triunfaron CBTIS 36. Por la disciplina del volibol en Varonil ganaron los Osos UANE varonil, Colegio Guadalupe Victoria femenil, fueron los subcampeones FCA en hombres y FIME en femeniles.

Por tochito los subcampeones fueron UANE y campeones UTRCC, en la rama de softbol femenil las subcampeonas fueron las Osas y campeonas el equipo de FCA, finalmente concluyeron con la premiación de los campeones de Softbol Varonil de UTRCC y los subcampeones de UPIIC.