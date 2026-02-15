Raúl Pérez se destaca como mejor portero en la Liga Botanera de Fut-7

Tras una campaña en la que mostró gran solidez bajo los tres palos y una conducta ejemplar, el arquero Raúl Pérez fue galardonado con el premio de Mejor Portero en la Liga Botanera de Fut-7 del Parque Las Américas.

Ayer por la tarde, al finalizar el encuentro entre Coca Jr. y Monkeys, la directiva del circuito de balompié hizo entrega del guante dorado al destacado arquero, quien se consolidó como uno de los mejores exponentes del Torneo de Invierno y fue parte fundamental para que su equipo llegara hasta la gran final.

El árbitro Luis Chávez fue el encargado de entregar el reconocimiento a Raúl Pérez, quien estuvo acompañado por sus padres, amigos y compañeros de equipo. "Es un premio a su esfuerzo, conducta ejemplar y capacidad como portero. Raúl fue uno de los jugadores más destacados de la temporada anterior, y es un ejemplo para que ustedes sigan echándole ganas, disfruten del juego y muestren una conducta ejemplar, para poder ganarse estos reconocimientos", señaló el silbante Luis Chávez, representante de la Liga.

Con una victoria por marcador de 2 goles contra 1 sobre Monkeys, el equipo de Coca Jr. accedió a la siguiente instancia de la Liga Botanera de Fut-7 de Las Américas. Sebastián Narváez y Edgar Delgado hicieron los goles que labraron el triunfo del conjunto celeste, el cual fue más certero y logró definir un partido reñido desde el inicio. Por su parte, Eugenio Martínez hizo el gol del descuento para los monos.