Rey Carmona entrega premios del Torneo Clausura 2025 en Monclova

Los mejores equipos y jugadores del Torneo Clausura 2025 de la Liga Municipal de Fútbol desfilaron en la gala de premiación que se realizó el viernes por la noche, con el Salón de la Fama del Deporte Regional como escenario.

Rey Carmona, presidente del circuito monclovense de balompié, encabezó la entrega de trofeos a los campeones, subcampeones y líderes de goleo del certamen anterior, el cual contó con una participación bastante numerosa entre las 5 diferentes categorías.

En la máxima división, la Premier Plus, la premiación fue acaparada por los Guerreros del Oriente que lograron quedarse con el título de Liga y Campeón de Campeones, mientras que SSN fue campeón de Copa y subcampeón de Liga, en tanto que el ariete Héctor Morado se adjudicó el botín dorado tras registrar 28 goles con el equipo de la Colonia Obrera.

Por otro lado, en Premier, el Necaxa de Estancias de Antonio Quintero se llevó todos los honores al recibir el campeonato de Liga, la Copa y Campeón de Campeones, a la vez que Miravalle FC se figuró como subcampeón y Jesús Martínez, del Real Colo Colo, fue el máximo rompe redes con 18 tantos.

En Primera Fuerza, Nexus redondeó una gran campaña al recibir el título de Liga, el Campeón de Campeones y el título de goleo, el cual se agenció Lorenzo Arreguín con 30 dianas, en tanto que Deportivo Tello/Aguilar se quedó con la copa y Deportivo Chinameca recibió el subcampeonato.

A su vez, en la división Intermedia, los Abogados se adjudicaron el campeonato de Liga, mientras que los Pumas llenaron su vitrina con la Copa, Campeón de Campeones, subcampeonato de Liga y la bota dorada para el mejor goleador, la cual conquistó Alexis Riojas tras firmar 28 goles.

Por último, el Atlético Otilio se adueñó de la Copa en la categoría Segunda Fuerza, mientras que los trofeos de Liga, Copa y Campeón de Campeones quedaron vacantes luego de la escandalosa bronca que se suscitó en la final de la campaña anterior.