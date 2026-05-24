Club Deportivo y Social Astros premia a los mejores deportistas en Monclova

En una elegante velada, el Club Deportivo y Social Astros realizó el pasado viernes una entrega más de su tradicional Premio Astro para reconocer a lo mejor del deporte de Monclova y la región en sus distintas ramas y disciplinas.

Ante un lleno total en un reconocido salón de eventos sociales de la ciudad, la ceremonia contó con la presencia de la directiva del Club, encabezada por su fundador Javier Soto Zamarrón, así como del coordinador deportivo Antonio Marrero, quien asistió en representación del alcalde Carlos Villarreal Pérez; además de Jesús Armendáriz Rojas, representante del Padrino del evento, el conocido empresario y deportista Edgar Campos Sierra, además de las familias de los galardonados.

Entre las distinguidas con el Premio Astros 2025 figuraron Eva Riojas, Silvia Veliz, Mía Carrión y Carol Flores en la disciplina de porristas, además de Marian González, Ivana Pérez, Anilú Arzola, Virginia Sánchez, Neila Maldonado, Armandina Ballesteros, Tirso Flores y Refugio González en softbol, así como Elba Ortiz en atletismo y Valentina Rague en karate.

En la disciplina de béisbol, el reconocimiento lo recibieron Miguel Noriega, Joaquín Ramírez, Roberto Reyes, José Sánchez, Armando Rodríguez, Valdo López, Humberto Mena, Abel López, Gil Castellanos, Manuel López, Alejandro Cruz y Alejandro Peña.

También galardonó a los futbolistas Alejandro Aguilar, David Cárdenas, Luciano Aguilar, Rubén Cruz, Sergio Thompson, Oscar Valdez, Santiago Aguayo, Rolando Macías, Ignacio "Nacho" Ortegón, Guadalupe Fraga y Rogelio Espinoza, además del ciclista Manuel Castilla y el basquetbolista Edgar Riojas.

En boxeo, el promotor Mario Menchaca recibió un Astro en honor a su amplia carrera como impulsor de talentos, además hubo un reconocimiento póstumo para el campeón Moisés "Taz" Calleros, mientras que José de la Rosa figuró como promotor deportivo.