Prohíben a periodistas grabar en Doha pese a estar acreditados para Qatar 2022

Doha. – Los periodistas que han arribado a Qatar para cubrir la Copa del Mundo de la FIFA 2022 han comenzado a encontrarse con las primeras complicaciones derivadas de las normativas aplicadas en Medio Oriente, por ejemplo, la prohibición de grabar en lugares públicos.

El reportero colombiano Luis Jaramillo dio muestra de ello a través de un video en TikTok, donde explicó a sus seguidores la manera en cómo las autoridades qataríes les expresan la imposibilidad de capturar la vibra mundialista mediante la lente de sus cámaras profesionales y de celular.

El comunicador, que representa a la cadena Caracol Televisión, mostró su acreditación de la FIFA y al mismo tiempo habló de la odisea que vive en Doha mientras ha intentado grabar parte de lo que se vive en tierras mundialistas a pocas horas del partido inaugural entre Qatar y Ecuador.

"Cuando recogemos las acreditaciones nos dicen que este permiso nos da la posibilidad de grabar en cualquier parte de Doha, pero acá no aplica ese permiso. En todo Doha podemos grabar con este permiso y en ningún lado podemos grabar", lamentó.

Jaramillo señaló que las autoridades locales son muy respetuosas, pero al mismo tiempo estrictas cuando de grabar en espacios públicos se trata.

"Son muy respetuosos, en todos los lugares nos dices, ´señor, es usted acreditado por la FIFA, déjame ver quien es, oh sí, pero usted no puede filmar´, ´oye, pero tengo todo, la camarita dibujada´, ´sí, pero no, por favor borre el video´", contó el periodista.

Pese a estas reglamentaciones, el reportero sudamericano se las ha ingeniado para subir contenido a sus redes sociales, por ejemplo, una convivencia que se dio recientemente entre aficionados tunecinos, argelinos y saudíes, que son población cercana a Qatar.