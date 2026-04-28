PSG vence 5-4 a Bayern Múnich en un emocionante partido de Champions

La Champions League regaló una de esas jornadas que quedan grabadas en la memoria de cualquier aficionado al futbol. En un enfrentamiento que pareció más una partida de ajedrez sin frenos que un duelo táctico convencional, el Paris Saint-Germain logró imponerse 5-4 ante un Bayern Múnich que jamás bajó los brazos. El Parque de los Príncipes fue el escenario de un festival ofensivo donde la contundencia y el drama del VAR se robaron los reflectores desde el primer minuto.

El conjunto bávaro pegó primero gracias a su máxima figura. Apenas al minuto 17, Harry Kane canjeó un penal por gol tras una falta cometida por Willian Pacho sobre Luis Díaz. Sin embargo, la respuesta parisina resultó demoledora. Khvicha Kvaratskhelia emparejó los cartones al 24' y, poco después, João Neves dio la vuelta al marcador con un cabezazo certero tras un tiro de esquina cobrado por Ousmane Dembélé.

Antes de irse al descanso, la montaña rusa de emociones no se detuvo. Michael Olise aprovechó una asistencia de Pavlovic para poner el 2-2 momentáneo, pero una mano de Alphonso Davies dentro del área otorgó un nuevo penal para los locales. Ousmane Dembélé no perdonó desde los once pasos y mandó al PSG al vestuario con la ventaja mínima. El ritmo del encuentro fue tan frenético que los espectadores apenas tuvieron tiempo de procesar lo que ocurrió en la primera mitad.

En el complemento, el equipo dirigido por Luis Enrique salió decidido a liquidar la eliminatoria. Nuevamente Kvaratskhelia y después Dembélé ampliaron la distancia, colocando un escandaloso 5-2 que parecía definitivo. Pero si algo define la identidad del gigante de Baviera es que nunca deja de pelear. Dayot Upamecano recortó distancias al minuto 65 y, poco después, el colombiano Luis Díaz puso el 5-4 definitivo tras una angustiante revisión del VAR, dejando la moneda en el aire para el segundo capítulo de esta historia.

El cierre del encuentro fue de alta tensión. El joven Senny Mayulu estuvo a nada de firmar el sexto para los franceses, pero su disparo impactó violentamente en el travesaño. Por su parte, el equipo alemán buscó el empate hasta el último suspiro, obligando a intervenciones puntuales de la zaga parisina. Las alarmas se encendieron en el banquillo local debido a las salidas por lesión de Nuno Mendes y Achraf Hakimi, quienes terminaron el duelo con molestias físicas considerables.

Con este resultado, el PSG viajará a Alemania con una ventaja mínima pero sumamente valiosa. La vuelta de esta Semifinal se disputará el próximo miércoles 6 de mayo en la imponente Allianz Arena de Múnich. El equipo de la Bundesliga necesitará una victoria por dos goles para avanzar de forma directa, mientras que el club galo buscará gestionar su arsenal ofensivo para sellar su pase a la gran Final del torneo más importante a nivel de clubes. Sin duda, nos espera un desenlace épico donde el futbol volverá a ser el protagonista absoluto.