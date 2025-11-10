José Juan Macías sufre grave lesión en la rodilla y estará fuera de las canchas por nueve meses

El Club Universidad Nacional confirmó una dura noticia para su afición: José Juan Macías estará fuera de actividad durante al menos nueve meses tras sufrir una grave lesión en la rodilla izquierda durante el partido frente a Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025.

A través de un comunicado oficial, Pumas detalló que los estudios médicos revelaron una ruptura completa del ligamento cruzado anterior, además de ruptura del ligamento colateral medial y del menisco medial. El jugador será sometido a una cirugía en los próximos días, y su recuperación dependerá de su evolución posterior.

¿Qué ocurrió?

Con este diagnóstico, el atacante mexicano se perderá no solo el cierre del Apertura 2025, sino también prácticamente todo el Clausura 2026, lo que representa un duro golpe tanto para el futbolista como para el equipo universitario.

Desde su llegada al club en agosto de 2025, Macías disputó 11 encuentros, cinco de ellos como titular, con un promedio de 31 minutos por partido. Durante este tiempo, logró anotar cuatro goles y brindar dos asistencias, destacando sus actuaciones frente a Tigres y León.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

El atacante todavía se encontraba en proceso de recuperar su mejor nivel físico y futbolístico, tras un periodo complicado de lesiones previas. Su ausencia representa una baja sensible para el conjunto auriazul, que deberá reorganizar su ofensiva de cara a la próxima temporada.