México cae ante Suiza y depende de un milagro para avanzar en el Mundial Sub-17

El Tri Sub-17 complicó al máximo sus aspiraciones en el Mundial Sub-17 tras caer 3-1 ante Suiza, en un encuentro en el que el conjunto europeo dominó de principio a fin. Con este resultado, México quedó prácticamente eliminado, aunque aún conserva una mínima posibilidad de clasificar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares.

¿Qué ocurrió?

La derrota, sumada al triunfo de Corea del Sur, dejó al equipo mexicano con 3 puntos, por debajo de Suiza y Corea, ambos con 7 unidades, mientras que Costa de Marfil cerró el grupo sin sumar.

Tabla del Grupo:

Suiza – 7 puntos

Corea del Sur – 7 puntos

México – 3 puntos

Costa de Marfil – 0 puntos

¿Cuáles son las consecuencias?

Sin opciones de avanzar de manera directa, México depende ahora de los resultados de otros grupos. Para mantener la esperanza, necesita que no haya más de ocho selecciones con más de tres puntos en la misma posición (tercer lugar) entre los demás sectores.

El panorama luce complicado, pero la definición llegará este martes, cuando se disputen los últimos encuentros de la fase de grupos y se determine si el conjunto mexicano logra colarse a la siguiente etapa.