Claudia Sheinbaum promete que el tren AIFA–Buenavista estará operativo para el Mundial 2026

Durante una conferencia matutina con temática del Mundial México–Estados Unidos–Canadá 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el tren de pasajeros que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Buenavista, en la Ciudad de México, estará concluido antes del inicio del evento deportivo.

Sheinbaum destacó que esta obra será clave para facilitar la movilidad de los visitantes nacionales y extranjeros que arribarán al país durante el torneo. "Ya va a estar listo el tren de pasajeros que viene del AIFA a Buenavista y su comunicación con todas las zonas hoteleras de la ciudad. Es un momento extraordinario para el país", afirmó la mandataria.

Además del nuevo sistema ferroviario, se confirmó una inversión de 9 mil millones de pesos para la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con el propósito de mejorar la atención a los viajeros.

Aunque México sólo será sede de 13 partidos, la presidenta prevé una afluencia de 5.5 millones de turistas, lo que representará una importante derrama económica. No obstante, Sheinbaum no detalló qué mejoras se están realizando en las otras sedes mexicanas del Mundial: Guadalajara y Monterrey.

El anuncio se produce tras varios aplazamientos en la inauguración del tren AIFA–Buenavista y en un contexto en el que el gobierno de Estados Unidos suspendió recientemente 13 rutas aéreas. Aun así, el gobierno federal confía en que esta vez la obra será entregada a tiempo para el gran evento futbolístico.