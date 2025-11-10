Jaime Lozano deja de ser técnico del Pachuca antes del Play In contra Pumas

A solo unos días de enfrentar a Pumas en el Play In del Apertura 2025, el Pachuca decidió prescindir de los servicios de Jaime Lozano como director técnico. De acuerdo con información confirmada por Mediotiempo, la decisión ya está tomada y el estratega no continuará al frente del conjunto hidalguense.

Lozano había llegado al banquillo tuzo para dirigir al equipo tanto en el Mundial de Clubes como en el torneo local, tras la salida de Guillermo Almada. Sin embargo, su gestión no logró consolidarse, acumulando seis victorias, cuatro empates y siete derrotas, resultados que dejaron al equipo en el noveno lugar de la tabla general.

La derrota más reciente ante Santos Laguna, encuentro en el que Pachuca pudo haber asegurado el séptimo puesto, terminó por sellar el destino del técnico. Con ese resultado, los Tuzos cayeron posiciones y deberán jugar el Play In ante los universitarios en busca de un boleto a la Liguilla.

Desde su llegada, Lozano enfrentó críticas por su nombramiento y por la actuación decepcionante del equipo en el Mundial de Clubes, torneo en el que Pachuca no logró avanzar como se esperaba.

El club aún no ha hecho oficial el anuncio ni ha confirmado quién se hará cargo del plantel de cara al compromiso clave ante Pumas. La incertidumbre sobre el futuro del equipo se suma a la presión que enfrentan los jugadores en este momento decisivo de la temporada.