Pumas se prepara para enfrentar a Chivas: Carrasquilla regresa

Los Pumas llegarán completos a su cita de la jornada 13 del Clausura 2026, contra las Chivas del Guadalajara. Para la visita a tierras tapatías solamente esperaban el arribo de su jugador de más peso en el mediocampo, Adalberto Carrasquilla.

El panameño reportó con los Pumas este viernes, luego de acudir al llamado de su selección para la fecha FIFA de marzo. Con la Selección de Panamá disputó duelos de preparación mundialista ante Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, por lo que el retorno fue largo y requirió al menos de un día de descanso.

En el Clausura 2026, el Coco Carrasquilla suma 11 partidos (10 de titular) y dos anotaciones, pero también ostenta cuatro tarjetas amarillas. Una más y se perderá el duelo de la J-14 contra el Mazatlán.

Mientras que Nathan Silva ya está disponible. El defensa de origen brasileño volverá a la acción como titular tras cumplir una suspensión.

En el caso de Guillermo Martínez, el delantero se encuentra óptimo para la visita a las Chivas tras acudir con la Selección Mexicana a la concentración de fecha FIFA, en la que se encaró a las selecciones de Portugal y Bélgica.

El mediocampista Pedro Vite también sumó actividad con la Selección de Ecuador. En la fecha FIFA su representativo nacional firmó empates con Países Bajos y con Marruecos.

Por su parte, el Guadalajara es uno de los equipos de la Liga MX que perfila a sufrir en Liguilla, pese a su liderato. Una vez iniciada la Liguilla no podrá contar con seleccionados mexicanos (últimos convocados Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Armando González y Raúl Rangel).

Mientras, el técnico Gabriel Milito se enfoca en el duelo más llamativo de la fecha 13, el recibir a los Pumas en el Estadio Akron. Para este choque, los rojiblancos no contarán con el mediocampista Omar Govea, por acumulación de tarjetas.

Las Chivas son líderes, con 30 puntos, de los cuales, la mitad se han cosechado en el Akron, mientras que los Pumas llegan a esta fecha en octavo lugar, con 23 unidades; 11 los han conseguido de visita.