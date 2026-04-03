Gonzalo Pineda regresa a Santos Laguna como director deportivo

Gonzalo Pineda regresa a la Liga MX, aunque ya no será en su faceta de director técnico, sino como director deportivo.

Santos Laguna, el peor equipo de la Liga MX desde hace varios torneos, anunció este viernes que el ex jugador de equipos como Pumas y Chivas será su nuevo director deportivo.

Pineda continúa la relación con Grupo Orlegi, empresa propietaria del equipo de Torreón y todavía del Atlas, ya que los rojinegros fueron el último equipo al que Pineda dirigió.

El puesto de director deportivo quedó vacante en el equipo lagunero tras la salida de Braulio Rodríguez, quien, al lado del estratega español Francisco Rodríguez, fue despedido por los dueños del equipo ante el pésimo rendimiento en el actual torneo de Liga MX.

Como estratega, Pineda ha sido técnico del Atlanta United, de la MLS, y el Atlas, además de que fue auxiliar técnico en el Seattle Sounders de la MLS.