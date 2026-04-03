Shohei Ohtani impulsa a Dodgers a victoria en Washington

El swing de Shohei Ohtani cambió el ritmo de la tarde. Hasta ese momento, el debut de la nueva franela azul de los Dodgers en carretera convivía con una desventaja temprana. Después, todo giró.

Los Dodgers pisaron Washington con una imagen distinta. Por primera vez en su historia, los Dodgers dejaron el gris en el vestidor visitante y salieron con la leyenda "Los Angeles" sobre fondo azul. Fue el adiós de una vieja tradición y la bienvenida a la revolución del color.

Los Nationals movieron primero la pizarra. Un rally de tres carreras en la apertura expuso a los campeones, impulsado por el segundo jonrón de la temporada de CJ Abrams. El arranque obligó a reaccionar.

La respuesta llegó en la tercera entrada.

Ohtani encontró un pitcheo en la zona media y lo envió entre el jardín izquierdo y el central. La pelota viajó con dirección limpia. Era su primer cuadrangular de la temporada. En las bases, Teoscar Hernández y Andy Pages completaron el recorrido. El juego cambió de dueño en un turno.

El inning no terminó ahí. Mookie Betts amplió la ventaja con otro batazo de cuatro esquinas. En cuestión de minutos, el marcador pasó de tensión a control.

Washington respondió. Abrams recortó a 5-4 con sencillo. Fue el último momento en el que el juego se mantuvo abierto.

En la cuarta entrada, la ofensiva de Los Ángeles volvió a producir. Pages conectó su jonrón por el izquierdo con Hernández en circulación. Después apareció Freddie Freeman con un vuelacercas solitario. La diferencia empezó a estirarse.

El encuentro ya no regresó a un margen corto.

En la séptima, Kyle Tucker, la incorporación más relevante del invierno, conectó su primer bambinazo bajo la camisola de los Dodgers. El batazo llevó la pizarra a 12-4 y terminó por cerrar cualquier intento de reacción. En la novena, añadió una más con elevado de sacrificio.

Emmet Sheehan se llevó la victoria en labor de cinco rollos y dos tercios en donde aceptó siete imparables, cuatro carreras limpias, tres bases por bolas y ponchó a dos enemigos.

Miles Mikolas cargó con el descalabro para National al mantenerse en la loma cuatro rollos y un tercio con 11 imparables y 11 carreras limpias. Cuatro cuadrangulares en su espalda.

El marcador final, 13-6, reflejó la distancia entre ambos equipos después del tercer inning.

Los Dodgers presentaron una nueva identidad fuera de casa y encontraron en el bate de Ohtani el punto de partida. Su primer jonrón de la temporada no sólo ajustó el marcador. Ordenó la tarde. A partir de ese swing, el juego se jugó bajo el ritmo que impuso Los Ángeles.