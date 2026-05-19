Piratas aseguran su pase a playoffs tras vencer a Nationals en Monclova

Los Piratas sellaron su pase de entrada a los playoffs en el cierre del calendario regular, tras vencer a Nationals en doble encuentro que protagonizaron sobre el diamante del Parque AHMSA, el pasado domingo.

En el primer encuentro de la jornada, Eduardo Macías contribuyó con un par de rayitas y Javier Martínez realizó un sólido relevo a partir de la cuarta entrada, para guiar a los filibusteros a un triunfo por pizarra de 7 carreras contra 3.

En la parte alta del primer episodio aparecieron Antonio Linares y Javier Martínez con las primeras 2 carreras para la causa de los Piratas, después, Cato Ibarra, Edgar Rodríguez y Eduardo Macías elaboraron una triple producción en el segundo capítulo, mientras que Macías y Linares volvieron a timbrar en la cuarta tanda para remachar la ventaja.

Por su parte, los Nationals respondieron con timbres de Daniel Villastrigo y Tadeo Hernández en la primera entrada, luego Héctor Hernández timbró en el sexto episodio para acortar la diferencia.

Edgar García fue el más contundente de los filibusteros al pegar de 4-2, mientras que Osvaldo García se fue de 4-1 con un doblete. Por su parte, Javier Martínez se anotó el acierto, relevando al abridor Cristian Rey, a la vez que Iker Martínez se llevó la derrota lanzando toda la ruta.

El segundo duelo se definió por forfit a favor de Piratas, y con esto, los filibusteros dejaron su marca en 12 victorias y 10 derrotas para colarse a los playoffs en el octavo puesto del standing, mientras que los Nats se quedaron en el noveno lugar con récord de 10-14.