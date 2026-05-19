Renato Paiva es nombrado nuevo director técnico de Santos Laguna

Mientras Cruz Azul y Pumas se alistan para la pelea por el título del Clausura 2026, las directivas de los diferentes clubes ya trabajan en la reconfiguración de plantillas y banquillos de cara al Apertura.

En Torreón, el panorama es especialmente urgente: Santos Laguna cerró el torneo en el último lugar de la tabla, con un rendimiento que generó alarma entre su afición, aunque parece que ya comienza la reestructura del plantel.

El Club Santos Laguna hizo oficial la llegada del entrenador portugués Renato Paiva como su nuevo director técnico para el Apertura 2026. El acuerdo se cerró por dos años, hasta el 2028, con la posibilidad de extenderse según los resultados.

"El estratega portugués se incorpora a la institución como parte de la reestructura deportiva del Club, enfocada en fortalecer la metodología de trabajo, potenciar las diferentes áreas deportivas e impulsar un cambio de fondo orientado al máximo rendimiento", se lee en el comunicado.

Paiva, de 56 años, viajará a México en los próximos días para integrarse de lleno al club, conocer la plantilla y comenzar los trabajos de pretemporada. Su contratación representa una apuesta por un técnico con conocimiento previo de la liga y se espera que su llegada impulse también la incorporación de un par de refuerzos para fortalecer el plantel.

Renato Paiva vuelve a la Liga MX después de un ciclo en Toluca que dejó sensaciones encontradas: buen fútbol en fase regular, pero eliminación en Liguilla. Posteriormente, vivió una etapa breve e intensa en Brasil, donde dirigió a Botafogo y logró un resonante triunfo ante Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes 2025, aunque fue despedido tras la eliminación en octavos.

Su regreso al fútbol mexicano se da en un contexto de revancha personal. Paiva conoce las exigencias de la Liga MX, su ritmo y la importancia de combinar resultados con identidad de juego.