Cruz Azul San Buena se impone 3-0 a Ferretera Villarreal en Liga Mayor

El Cruz Azul de San Buena salió de la cancha de la Secundaria 1 con los 3 puntos en su poder, después de imponerse ante la escuadra de Ferretera Villarreal con una holgada ventaja de 3 goles contra 0, en partido que formó parte de la tercera jornada del calendario.

La máquina sambonense dominó el cotejo desde los primeros minutos y aprovechó su superioridad numérica ante un rival que se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Reynaldo Orozco, para labrar un abultado triunfo.

Erasmo Dávila, Diego Casas y Jesús Vega firmaron las anotaciones que le valieron el primer triunfo de la campaña al conjunto cruzazulino, mientras que el Villarreal respondió con un solitario tanto de Luis Pérez para darle algo de decoro al marcador final.

El Cruz Azul de San Buena mostró un dominio claro en el partido, aprovechando la expulsión de un rival. Erasmo Dávila, Diego Casas y Jesús Vega fueron los autores de los goles que sellaron la victoria. El equipo sambonense se mostró sólido y efectivo, lo que les permitió llevarse los tres puntos en este encuentro.El Real San Francisco sufrió de más para vencer al aguerrido Deportivo Pegasso, en uno de los cotejos más intensos que registró la cartelera sabatina de la Liga Mayor. Abelardo Armandáriz abrió el marcador con un gol tempranero y Otoniel Medina lo secundó con un tanto en el complemento para gestar la victoria franciscana.

A la vez, el conjunto pegassero se encontró con una tardía anotación de Mauricio Luna para descontar la diferencia en los cartones definitivos, en cotejo que se disputó sobre la cancha de la Secundaria 1.