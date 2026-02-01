Primer tope de fogueo de Artes Marciales Mixtas

Con la participación de aproximadamente 70 peleadores, ayer se realizó el primer tope de fogueo convocado por la Asociación de Artes Marciales Mixtas de Coahuila, con miras a integrar las selecciones que participarán en el Campeonato Nacional y los Juegos Nacionales Populares.

El Centro de Combates de la Unidad Deportiva concentró a niños y jóvenes provenientes de las diferentes regiones del Estado, los que protagonizaron una intensa jornada que inició con el pesaje, entrenamiento de preparación, sparring light contact y combate en jaula.

Bajo la supervisión de Rubén Medina, presidente de la Asociación, acompañado por un equipo de entrenadores de Saltillo, Torreón y Piedras Negras, la actividad se enfocó en sparring real, desarrollo técnico y fogueo competitivo.

"Es el primer filtro de fogueo. Luego haremos otros topes en Torreón en fecha que está por definir, continuaremos en Saltillo y regresaremos a Monclova para el cierre de esta visoría con la finalidad de sacar la Selección Estatal para el Campeonato Nacional y los Juegos Populares", declaró el entrenador Rubén Medina a Periódico La Voz.

La actividad dio inicio en punto de las 11:00 de la mañana y se extendió hasta las 3:00 de la tarde, tras lo cual, el cuerpo técnico de la Asociación de Artes Marciales Mixtas de Coahuila charló con los participantes y dio detalles de la próxima sesión de fogueo.