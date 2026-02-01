Contactanos
Primer tope de fogueo de Artes Marciales Mixtas

El evento se llevó a cabo en el Centro de Combates de la Unidad Deportiva, con actividades de pesaje y sparring.

Por Edson Rojas - 01 febrero, 2026 - 08:55 a.m.
Con la participación de aproximadamente 70 peleadores, ayer se realizó el primer tope de fogueo convocado por la Asociación de Artes Marciales Mixtas de Coahuila, con miras a integrar las selecciones que participarán en el Campeonato Nacional y los Juegos Nacionales Populares.

El Centro de Combates de la Unidad Deportiva concentró a niños y jóvenes provenientes de las diferentes regiones del Estado, los que protagonizaron una intensa jornada que inició con el pesaje, entrenamiento de preparación, sparring light contact y combate en jaula.

 

Bajo la supervisión de Rubén Medina, presidente de la Asociación, acompañado por un equipo de entrenadores de Saltillo, Torreón y Piedras Negras, la actividad se enfocó en sparring real, desarrollo técnico y fogueo competitivo.

"Es el primer filtro de fogueo. Luego haremos otros topes en Torreón en fecha que está por definir, continuaremos en Saltillo y regresaremos a Monclova para el cierre de esta visoría con la finalidad de sacar la Selección Estatal para el Campeonato Nacional y los Juegos Populares", declaró el entrenador Rubén Medina a Periódico La Voz.

 

La actividad dio inicio en punto de las 11:00 de la mañana y se extendió hasta las 3:00 de la tarde, tras lo cual, el cuerpo técnico de la Asociación de Artes Marciales Mixtas de Coahuila charló con los participantes y dio detalles de la próxima sesión de fogueo.

